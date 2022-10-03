Арендодатели домов и квартир должны уплачивать налоги

Государственная налоговая служба информирует, что физические лица, сдающие в аренду квартиру или дом, должны уплатить налоги в соответствии с налоговым законодательством КР.

Владелец недвижимого имущества самостоятельно выбирает режим уплаты налога. Налоги можно уплачивать на основе патента, единого налога (упрощенная система налогообложения) или на общих основаниях.

В связи этим Государственная налоговая служба призывает граждан, сдающих имущество в аренду, исполнить свое налоговое обязательство и уплатить соответствующие налоги.

Также призываем всех граждан сообщать о фактах сдачи жилья в аренду без уплаты соответствующего налога. Сообщать можно по телефону доверия: (0312)613189, (0779)613189 (Whatsapp), по номеру: 116, а также в территориальные налоговые органы.

В случае выявления факта неуплаты налога в отношении физического лица будут приняты меры в соответствии с законодательством.

В ГНС отмечают, что сдающие в аренду квартиру или дом за 8 месяцев 2022 года уплатили налог на основе патента в сумме 33,9 миллиона сомов. Это по сравнению с аналогичным периодом 2021 года больше на 3,8 миллиона сомов.

Также в порядке информации сообщаем, что ГНС не уполномочена регулировать цены на аренду жилья.