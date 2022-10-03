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До 5 тысяч евро получат стартапы и цифровые инициативы сельских сообществ

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- Жан Алиев
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Финансирование до 5 тысяч евро получат 13 стартапов и цифровых инициатив сельских сообществ

Финал конкурса в рамках проекта Европейского Союза "DigiKonush - построение прозрачного будущего в сельских сообществах Кыргызстана через цифровизацию", прошел 28 сентября 2022 г. в Бишкеке.

На итоговом питчинге собрались 25 команд из 6 пилотных муниципалитетов Ошской, Баткенской и Иссык-Кульской областей. В результате грантовым комитетом лучшими были признаны следующие 13 проектов.

Данные стартапы и цифровые инициативы затрагивают актуальные проблемы сельского хозяйства, швейного производства, пчеловодства, экологии, транспорта, образования, культуры и искусства.

Стоит отметить, что участникам нужно было убедить грантовую комиссию в успешности своих проектов в сжатое время –питчинг каждого длился всего 5 минут.

Самой юной участницей конкурса стала 10-летняя Дарина Усенова, самой старшей 55-летняя Буузара Матисламова, проекты которых также вошли в число лучших.

Особенностью данного конкурса стало то, что сельские жители получили возможность пройти 4-х недельную подготовку к питчингу через акселерационную программу, где зачастую они учились писать и презентовать проекты с нуля. В целом на конкурс поступило около 60 заявок, из которых на дальнейшую акселерационную программу прошли 34. Лучшие 13 проектов получат финансирование до 5 тысяч евро каждый.

Помимо 13 сертификатов о присуждении гранта, участники получили сертификаты о прохождении акселерационной программы, а также поощрительные призы в виде электронных гаджетов и памятных подарков.

Данный конкурс является лишь одним из компонентов проекта "DigiKonush - Построение прозрачного будущего в сельских сообществах Кыргызстана через цифровизацию", который реализуется Центром гражданских инициатив "Лидер" при поддержке Европейского Союза в партнерстве с Эстонским Центром международного развития.

Посол Представительства ЕС в Кыргызской Республике госпожа Мэрилин Йозефсон подчеркнула твердую приверженность дальнейшему укреплению взаимоотношений между Кыргызской Республикой и Европейским Союзом, в том числе в таких новых областях сотрудничества, как цифровизация.

В состав грантовой комиссии конкурса вошли представители Министерства цифрового развития КР, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР, Государственного агентства по делам государственной службы и местного самоуправления КР, Представительства Интернет сообщества в КР, Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана, ОФ "TechWomen", ОФ "Институт развития молодежи", а также эксперт из Эстонии.


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URL: https://www.vb.kg/423198
Теги:
Кыргызстан, проект
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