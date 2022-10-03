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Бишкекчанку приговорили к году тюрьмы за оскорбительный пост о кыргызах

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- Назгуль Абдыразакова
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Бишкекчанку приговорили к году тюрьмы за оскорбительный пост в соцсети. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

По ее данным, от 13 сентября 2022 года В.Е.П. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 330 УК КР, и назначено наказание виде лишения свободы сроком на 1 (один) год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В судебном заседании обвиняемая В.Е. вину свою признала и заявила, что публикацию в социальной сети "Твиттер" она написала, так как была в состоянии алкогольного опьянения. Раскаивается, просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

"Более того, согласно заключению судебного эксперта от 27 мая 2022 года, проставленная на исследование публикация под авторством В.Е. носит негативный и оскорбительный характер по отношению к определенному этносу, где имеются лингвистические признаки унижения, отрицательные эмоциональные оценки или негативные установки в отношении определенного этноса, то есть в отношении кыргызского народа", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/423204
Теги:
Первомайский район, приговор, социальные сети
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