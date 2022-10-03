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Школьники Бишкека провели акцию для поддержки своих сверстников из Баткена

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- Айжан Мамбеталиева
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Инициативная группа школьников Бишкека организовала благотворительную ярмарку с целью сбора средств для своих сверстников из Баткена. По результатам проведенной ярмарки ребятам удалось собрать 19620 сомов, которые полностью направлены в поддержку Баткена на единый казначейский счет Министерства финансов КР. Ярмарка была организована при поддержке ТЦ Asia Mall и предпринимателей Бишкека.

Как отметила координатор группы, ученица 10-го класса столичной школы Алина Дюшеева, вдохновленные единым порывом наших взрослых в тяжелые минуты для Баткена, их сплоченностью и организацией сбора помощи, мы решили, что тоже сможем организовать помощь ребятам нашего и младшего возраста. Необходимо отметить, что на призыв поучаствовать откликнулись многие.

Так, в ярмарке приняли участие: предприниматели, которые представили свои hanmade- продукты. Более того со стороны предпринимателей были бесплатно предоставлены шатры для защиты от непогоды (компания не указала своего названия), а изготовитель "Макарун от Сабины" в конце дня дал больше половины вырученных нами средств; дети из балетной студии Мадины Минжилкиевой представили свои постановки и подарили незабываемые эмоции гостям ярмарки; блогеры и известные лица на страницах социальных сетей и своим присутствием оказали медиаподдержку благотворительной ярмарке.

Как отметили ребята из группы реализации, это их первый проект такого масштаба, но несмотря на сложности, которые были, мысль о том, что детям из Баткена было еще сложнее, придавала сил реализовать до конца затеянное. "Мы очень надеемся, что сможем помочь пострадавшим детям. Мы - это вы", - отмечают организаторы-школьники Бишкека.

"Мы не могли остаться в стороне, когда на нашей Родине твориться несправедливость. Мы единая нация, мы единый народ. Не только взрослые, но и дети захотели помочь. Мы с ребятами собрались и решили, что нам необходимо тоже внести свой вклад в поддержку страны, в поддержку детей, которые должны учиться, познавать мир и радоваться. На протяжении двух недель мы с ребятами планировали, организовывали данное мероприятие, чтобы школьники из Баткена почувствовали, что они не одни, и всегда знали, что всегда будет оказана поддержка. Вчера нам удалось собрать 19 620 сомов, и все эти деньги мы перечислили на единый государственный счет, который был размещен на сайте Министерства финансов с указанием, что эти деньги для поддержки детей. Хочу поблагодарить всех, т.к. к кому бы не обратились, все поддержали нас", - сказали Алина Дюшеева.


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URL: https://www.vb.kg/423206
Теги:
Баткенская область, благотворительность, дети, Кыргызстан
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