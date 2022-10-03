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За взятку задержан старший оперуполномоченный ОУР УВД Первомайского района

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудниками ГКНБ КР по факту вымогательства взятки задержан старший оперуполномоченный ОУР УВД Первомайского района Бишкека капитан милиции К.Т.Б. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что последний под угрозой привлечения к уголовной ответственности и взятия под стражу вымогал денежные средства у иностранного гражданина в размере 150 тысяч сомов.

"В рамках уголовного дела по ст.343 ч.1 ("Вымогательство взятки") УК КР старший оперуполномоченный ОУР УВД Первомайского района К.Т.Б. в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий".


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URL: https://www.vb.kg/423209
Теги:
ГКНБ, МВД, задержание, взятка
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