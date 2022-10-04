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"Кыргызы вы молодцы!". Житель Оша помог россиянину

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- Назгуль Абдыразакова
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В соцсетях многих пользователей интернета тронула история о том, как парень из Оша оказал помощь мужчине из России.

"После того как россиянину пришла повестка с военкомата, он решил покинуть Россию, оставив жену и троих дочерей. Он купил билет в Кыргызстан и прилетел в Ош. Местные таксисты у аэропорта южной столицы Кыргызстана просили у россиянина от 2 до 6 тысяч сомов за дорогу до города. В это же время житель Оша привез своего брата в аэропорт, и увидев растерянного гостя из России, он предложил ему подвести его до города. Ошанин привез домой мужчину, накормил и показал ночной город. Россиянин был очень благодарен ему за это и даже сказал ему: "Кыргызы вы молодцы!", - говорится в описании этой истории.

Напомним, 21 сентября этого года президент России Владимир Путин подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. В связи с этим многие россияне стали покидать свою страну. По данным, Минцифры КР с 21 сентября в Кыргызстане зарегистрировано более 3,5 тысячи граждан России. По неофициальным данным, количество прибывших может превышать официальный показатель.


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URL: https://www.vb.kg/423211
Теги:
Ош, Россия, Помощь
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