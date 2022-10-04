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Алма Карсымбек: Если будем молчать, мы рискуем стать вторым Афганистаном

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- Назгуль Абдыразакова
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Гостья нашей студии активистка ОФ " Женская Демократическая Сеть Кыргызстана" и волонтер школы пациентов при НЦОГ Айгуль Кулдаевой "За Кыргызстан без рака" Алма Карсымбек является одной самых из прогрессивных женщин Кыргызстана, которая поднимает актуальные вопросы гендерного равенства. Кроме этого, она также затрагивает экологические и многие другие темы.

В сегодняшней нашей беседе мы обсудили с ней вопрос, почему в нашем обществе, зачастую, жертв насилия самих делают виновными. Почему высокопоставленные чиновники с высоких трибун принижают роль женщин и каким видится будущее кыргызстанских женщин. Об этом и другом смотрите в нашем интервью с Алмой Карсымбек:


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URL: https://www.vb.kg/423213
Теги:
гендер, Кыргызстан, женщины
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