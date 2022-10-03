Пенсионеров ДОК поздравили с Днем пожилого человека

Офицеры департамента по охране и конвоированию Службы исполнения наказаний Минюста КР совместно с председателем общественного объединения ветеранов "Сый-Урмат" полковником в отставке Советбеком Арбаевым посетили и поздравили коллег из числа пенсионеров департамента.

Напомним, инициатива поддержки престарелых сограждан в международном масштабе была утверждена Генеральной Ассамблеей ООН еще в декабре 1990 года. Дата широко отмечается уже три десятилетия и в Кыргызстане, в том числе активистами ДОК.