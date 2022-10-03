Сотрудниками СБНОН МВД КР совместно с УГКНБ Иссык-Кульской области задержан наркоторговец, перевозивший наркотики в крупном размере.

В Управление СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям поступила информация о том, что гражданин по имени "К" занимается сбытом и перевозкой наркотиков в крупном размере по Иссык-Кульской и Нарынской областям.

По данному факту РОВД Иссык-Кульского района возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) УК КР.

В ходе проведения специальных - следственных действий сотрудниками в село Булан-Соготту, Иссык-Кульского района остановлена автомашина "Мазда - 323" под управлением гражданина К.К., 1978 года рождения, уроженца села Жаны-Арык Чаекского района Нарынской области в данной машине в багажном отсеке, обнаружено и изъято четыре мешка, внутри которого находилось наркотическое средство.

Согласно заключению судебно-химической экспертизы обнаруженное средство является наркотическим - "марихуана", вес изъятого вещества составил 20 килограммов 218 граммов.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному делу.