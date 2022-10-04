Стартовал фестиваль "Россия – Кыргызстан. Вдохновение будущего"

"Вдохновители – это объединение людей, которые решили помочь подросткам обрести свою мечту и найти свой путь. Каждый из этих людей сделал что-то уникальное первым в стране и улучшил качество жизни большого количества людей с помощью своего проекта, - отметил основатель движения "Вдохновители" Михаил Палей на брифинге, посвященном открытию фестиваля "Россия – Кыргызстан. Вдохновение будущего".

Фестиваль проходит с 3 по 7 октября в Бишкеке и Караколе. Спикеры движения "Вдохновители" проводят встречи с учащимися школ, студентами вузов Кыргызстана, Советом молодых российских соотечественников. Площадками фестиваля выступили школа-гимназия №6, Национальная школа-лицей инновационных технологий № 5, пресс-центр Sputnik–Кыргызстан, Инновационный центр при Кыргызпатенте и Русский дом в Бишкеке.

Сооснователи компании Ubirator, первого в России сервиса эффективного сбора отходов для переработки, Сергей Калитов и Никита Никишкин рассказали молодежи о своем пути в предпринимательстве. "Я осознал, что важно заниматься чем-то полезным, – сказал Сергей Калитов. – Не для общественного признания, а для себя. Социальное предпринимательство стало моим выбором. И вот уже 5 лет мы с единомышленниками делаем планету чище, вовлекая в эту работу все больше и больше людей".

Основатель компании создатель проекта Aerospace-Agro Елена Константинова поделилась своим опытом внедрениявысоких технологий в аграрную сферу.

В продолжении фестиваля пройдут мотивационные встречи со студентами КГТУ им. И. Раззакова и КНАУ им. К. Скрябина, эколого-экономического лицея №65, представителями волонтерских организаций Кыргызстана.