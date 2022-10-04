В Караколе во время рейда выявили 16 работающих несовершеннолетних

УВД Иссык-Кульской области сообщает, что рейд "Подросток-Труд" выявил в Караколе 16 работающих несовершеннолетних.

С 29 сентября по 2 октября в городе Каракол прошло рейдовое мероприятие "Подросток-Труд", в котором приняли участие инспектора по делам детей ОВД Каракола, представители социального отдела мэрии и других государственных органов.

В ходе рейда были обследованы рынки, биржи труда, автомойки и другие места, где были выявлены 16 работающих несовершеннолетних. В момент проверки у работодателей не оказались соответствующие трудовые договора с детьми и их законными представителями. По всем выявленным фактам были проведены профилактические беседы и строго предупреждены работодатели по недопущению детского труда.