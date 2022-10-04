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В Каинды женщины подрались из-за детей

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- Ольга Новгородцева
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Панфиловский районный суд Чуйской области рассмотрел уголовное дело по обвинению Нуризы Ш., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 136 УК КР.

24 июня Нуриза подралась с соседкой, из-за чего та более чем на неделю утратила работоспособность.

По словам самой подсудимой, тем вечером у нее гостила сестра. Пока они разговаривали дома, ее младший сын играл на детской площадке. Хотел показаться на качелях, но они оказались заняты соседской 11-летней девочкой.

Нуриза вышла на площадку и потребовала, чтобы девочка освободила качели. Та ей грубо ответила. Нуриза возмутилась: со взрослыми так не разговаривают, кто, дескать, тебя воспитывал? Сказала девочке, что, по всей видимости, родителей у нее нет, раз такая невоспитанная.

Обиженная девочка побежала домой и пожаловалась тете. Тетя решила разобраться с обидчицей...

Слово за слово, началась драка: на соседку накинулись сразу обе - и Нуриза, и ее сестра.

В суде подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась. Суд учел её раскаяние и прежнюю несудимость и приговорил к 40 часам общественных работ.


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URL: https://www.vb.kg/423227
Теги:
дети, суд, Чуйская область, драка, женщины
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