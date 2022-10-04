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В Кыргызстане стартовала 90-дневная кампания по вакцинации против СOVID-19

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- Жан Алиев
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Республиканский штаб по COVID-19 сообщает, что в период эпидемиологического подъема сезона гриппа, ОРВИ и СOVID-19 министерство здравоохранения КР усиливает темпы вакцинации населения бустерными дозами.

Бустерные дозы вакцины могут получить все граждане республики, через 4-6 месяцев ранее получившие полный курс вакцинации (1,2 дозы).

Бустерные дозы могут быть получены вакцинами, разрешенными для применения в Кыргызстане. На сегодня в стране в достаточном количестве имеются вакцины Sinopharm и Pfizer BioNTech.

Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, Минздрав принял решение о применении второй бустерной дозы всем желающим. Особенно 4 дозу рекомендуется получить людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+.


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URL: https://www.vb.kg/423232
Теги:
вакцина, Кыргызстан, COVID-19, вакцинация, Минздрав
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