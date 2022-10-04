В Кыргызстане стартовала 90-дневная кампания по вакцинации против СOVID-19

Республиканский штаб по COVID-19 сообщает, что в период эпидемиологического подъема сезона гриппа, ОРВИ и СOVID-19 министерство здравоохранения КР усиливает темпы вакцинации населения бустерными дозами.

Бустерные дозы вакцины могут получить все граждане республики, через 4-6 месяцев ранее получившие полный курс вакцинации (1,2 дозы).

Бустерные дозы могут быть получены вакцинами, разрешенными для применения в Кыргызстане. На сегодня в стране в достаточном количестве имеются вакцины Sinopharm и Pfizer BioNTech.

Чтобы как можно больше людей могли защитить себя от госпитализации и смерти в результате COVID-19, Минздрав принял решение о применении второй бустерной дозы всем желающим. Особенно 4 дозу рекомендуется получить людям с хроническими заболеваниями и людям в возрасте 60+.