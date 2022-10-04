Погода
$ 82.52 - 83.52
€ 79.75 - 80.75

В Ала-Буке государству возвращен земельный участок стоимостью 9,5 млн сомов

170  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Прокуратурой Ала-Букинского района Жалал-Абадской области государству возвращен земельный участок площадью 0,12га стоимостью 9 млн 536 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По данным пресс-службы, проверкой установлено, что в 2009 году бывшие должностные лица Ала-Букинского айыл окмоту в нарушение требований земельного законодательства незаконно продали муниципальный земельный участок мерою 0,12га за 15 570 сомов.

"В целях возврата указанного земельного участка в муниципальную собственность, прокуратурой района внесено предписание об устранении нарушений закона на имя главы Ала-Букинского айыл окмоту, по результатам которого земельный участок принят на баланс айыл окмоту".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423234
Теги:
Ала-Букинский район, земельный участок, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  