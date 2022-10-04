В Оше дебоширка покусала милиционера и следователя, сообщает пресс-служба УВД южной столицы Кыргызстана.

По данным пресс-службы, 29 сентября 2022 года около полуночи в аптеку "Фарм-Лэнд", расположенную по улице Шакирова, две женщины потребовали в аптеке лекарство, которое может быть продано только по рецепту врача и которое по этой причине находится в специальном списке.

Фармацевт им отказал в продаже этого лекарства и две женщины подняли скандал. В итоге работник аптеки вынужден был вызвать милицию.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы милиции, с которыми женщины продолжали скандалить и выражаться нецензурно. Во время инцидента одна из женщин укусила руку милиционеру.

После этого вышеуказанные гражданки были доставлены в отделение, где также оказали сопротивление и дежурному следователю. Одна из дебоширок укусила и следователя за руку.

По данному факту было возбуждено уголовное дело и дебоширка была задержана на 48 часов. Далее ее отпустили под домашний арест.