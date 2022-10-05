Жээнбек Кулубаев принял посла Украины в КР Валерия Жовтенко

Вчера министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызстане Валерия Жовтенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня.

По ситуации в Украине Кулубаев отметил важность скорейшего восстановления мира и стабильности в Украине и вновь подчеркнул о неизменной позиции Кыргызстана о необходимости разрешения данного кризиса исключительно мирными, политико-дипломатическими методами в рамках общепризнанных принципов и норм международного права.