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Жээнбек Кулубаев принял посла Украины в КР Валерия Жовтенко

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял чрезвычайного и полномочного посла Украины в Кыргызстане Валерия Жовтенко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обсудили ряд вопросов двусторонней повестки дня.

По ситуации в Украине Кулубаев отметил важность скорейшего восстановления мира и стабильности в Украине и вновь подчеркнул о неизменной позиции Кыргызстана о необходимости разрешения данного кризиса исключительно мирными, политико-дипломатическими методами в рамках общепризнанных принципов и норм международного права.


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URL: https://www.vb.kg/423256
Теги:
МИД, Украина, Кыргызстан, посол
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