12 полезных материалов ко Дню учителя

Сегодня Кыргызстанцы поздравляют учителей и работников учебных заведений со Всемирным днем учителя. Этот день празднуется в более чем 100 странах мира с 1994 года. Фонд "Сорос-Кыргызстан" активно поддерживает образовательные инициативы и продвигает идею расширения прав и возможностей учителей Кыргызстана.

В сотрудничестве с партнерами, Министерством образования и образовательными организациями ФСК поддерживает разработку методологий и учебных материалов для учителей, в особенности по направлениям многоязычия и инклюзивного образования по всей стране.

В честь профессионального праздника команда фонда подготовила подборку интересных материалов по инклюзивному образованию и многоязычию, которые будут полезны не только учителям и педагогам, но и родителям учащихся.

ИНКЛЮЗИЯ:

1) Кыргыз тили башталгыч мектептердин сабагында

2)Методическое пособие по работе с детьми с инвалидностью в условиях инклюзивного образования на уроках русского языка и чтения в начальной школе

3)Методическое пособие по работе с детьми с инвалидностью в условиях инклюзивного образования на уроках математики в начальной школе

4)Методические рекомендации по оцениванию детей с инвалидностью в инклюзивном образовательном процессе

5)Применение нейропедагогических методик работы с детьми с инвалидностью в инклюзивном классе

6)Эффективное партнерство со школой "Учитель-родитель"

7)Лучшие инициативы в области инклюзивного образования

8)Изобразительная деятельность и ручной труд на уроках в начальной школе

9)Организация инклюзивной практики детей с инвалидностью на начальном этапе обучения в массовой общеобразовательной школе

МНОГОЯЗЫЧИЕ:

1)Кыргыз тили: практикалык курс. Мугалимдер үчүн колдонмо

2)Русский язык: практический курс. Книга для учителя

3)Русский язык в академических целях