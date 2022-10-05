МИД РФ вызвал посла Казахстана после возвращения украинского посла в Астану

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев 4 октября был вызван в МИД РФ, где ему заявили о неприемлемости ситуации с украинским послом в республике Петром Врублевским, который так и не был выслан казахстанской стороной, пишет Фергана.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором украинский дипломат, комментируя спецоперацию РФ, сказал: "Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется их убивать нашим детям".

Это высказывание получило широкий резонанс, став поводом для протеста со стороны МИД Казахстана.

Позднее официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что Врублевский извинился за свои слова. 8 сентября российские СМИ сообщили, что Петр Врублевский покинул Казахстан по требованию властей. Однако в МИД РК заявили, что Казахстан не предъявлял требований о выдворении дипломата и что тот находится в отпуске.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова вчера отметила, что Москва возмущена развитием ситуации вокруг украинского посла.

По ее словам, несмотря на заверения Астаны о том, что Врублевский покинет Казахстан и "никогда не вернется", обещания выполнены не были.

"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии, - отметила она. - Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации".

На Смоленской площади напомнили, что 21 августа посол Украины "отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия".

Российская сторона рассчитывает, что Казахстан в скорейшие сроки окончательно вышлет украинского посла из страны, заключила Мария Захарова.

В свою очередь сегоддня стало известно, что МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора.

МИД Казахстана считает, что комментарий представителя российского МИД Марии Захаровой по поводу посла Украины диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы. Кандидатура нового посла Украины в Казахстане находится на рассмотрении, Петр Врублевский покинет республику после назначения нового посла, отметили в дипломатическом ведомстве страны, сообщает ТАСС.

Источник: asiaplustj.info