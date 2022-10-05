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Горожан приглашают на концерт солистки оперы Оксаны Шутовой

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- Айжан Мамбеталиева
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7 октября в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева состоится концерт ведущей солистки оперы Оксаны Шутовой "Ай нуру". Для всех поклонников творчества талантливой вокалистки прозвучат популярные произведения выдающихся кыргызских композиторов: Калыя Молдобасанова, Насыра Давлесова, Абдыласа Малдыбаева.

В программе примут участие солисты оперы - заслуженный артист КР Нурлан Суймоналиев и Жоломан Усон, солистка балета, заслуженная артистка КР Асель Айдарова. Концертмейстер – Нуржан Токтобекова.

Оксана Шутова – выпускница Кыргызской национальной консерватории. В репертуаре певицы ведущие партии национальной, русской, зарубежной классики.

Солистка ведет активную концертную деятельность, исполняет произведения эпохи Средневековья в сопровождении органа. Оксана Шутова имеет обширный концертно-камерный репертуар, с проникновением исполняет вокальную камерную классику, романсы русских композиторов. Сочинения кыргызских авторов, пронизанные любовью к родной земле, к народу занимают особое место в творчестве певицы.


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URL: https://www.vb.kg/423267
Теги:
концерт, театр, Театр оперы и балета
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