ОАО "Электрические станции" возглавил новый генеральный директор

В ОАО "Электрические станции" новый генеральный директор - Айдаралиев Айбек Байсулдаевич. На этом посту он сменил Байгазиева Талайбека Аскаровича, который стал председателем Национального энергохолдинга Кыргызстана.

Айдаралиев Айбек, 1974 года рождения, образование высшее - Джалал-Абадский государственный университет им. Б.Осмонова, Ташкумырский технологический факультет.

Трудовая деятельность:

2000-2008 - ОАО "Северэлектро", инспектор, начальник участка, старший инспектор ЭнергоОМОН. 2008-2021 - ОАО "НЭС Кыргызстана", ЧуПВЭС, начальник КДО, начальник ПТС, заместитель главного инженера. 2022 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции". 2022 г. - заместитель директора по капитальному строительству и общим вопросам ОшПЭС ОАО НЭСК.

ОАО "Электрические станции" – крупнейшая генерирующая компания, - вырабатывает 98% всей электроэнергии Кыргызстана. В состав компании входят 7 ГЭС и 2 ТЭЦ и Бишкектеплосеть.