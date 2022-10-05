ОАО "Электрические станции" возглавил новый генеральный директор

В ОАО "Электрические станции" новый генеральный директор - Айдаралиев Айбек Байсулдаевич. На этом посту он сменил Байгазиева Талайбека Аскаровича, который стал председателем Национального энергохолдинга Кыргызстана.
Айдаралиев Айбек, 1974 года рождения, образование высшее - Джалал-Абадский государственный университет им. Б.Осмонова, Ташкумырский технологический факультет.
Трудовая деятельность:
ОАО "Электрические станции" – крупнейшая генерирующая компания, - вырабатывает 98% всей электроэнергии Кыргызстана. В состав компании входят 7 ГЭС и 2 ТЭЦ и Бишкектеплосеть.