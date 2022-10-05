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ОАО "Электрические станции" возглавил новый генеральный директор

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- Айжан Мамбеталиева
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В ОАО "Электрические станции" новый генеральный директор - Айдаралиев Айбек Байсулдаевич. На этом посту он сменил Байгазиева Талайбека Аскаровича, который стал председателем Национального энергохолдинга Кыргызстана.

Айдаралиев Айбек, 1974 года рождения, образование высшее - Джалал-Абадский государственный университет им. Б.Осмонова, Ташкумырский технологический факультет.

Трудовая деятельность:

  1. 2000-2008 - ОАО "Северэлектро", инспектор, начальник участка, старший инспектор ЭнергоОМОН.
  2. 2008-2021 - ОАО "НЭС Кыргызстана", ЧуПВЭС, начальник КДО, начальник ПТС, заместитель главного инженера.
  3. 2022 г. - первый заместитель генерального директора ОАО "Электрические станции".
  4. 2022 г. - заместитель директора по капитальному строительству и общим вопросам ОшПЭС ОАО НЭСК.

ОАО "Электрические станции" – крупнейшая генерирующая компания, - вырабатывает 98% всей электроэнергии Кыргызстана. В состав компании входят 7 ГЭС и 2 ТЭЦ и Бишкектеплосеть.


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URL: https://www.vb.kg/423272
Теги:
Электрические станции, Кыргызстан
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