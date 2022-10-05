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Задержан крупный наркоделец, разыскиваемый за организацию наркоканала

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- Соня Ким
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Задержан крупный наркоделец, разыскиваемый за организацию наркоканала. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан крупный наркоделец "Б.М.Ш." ранее разыскиваемый за организацию наркоканала.

В частности, в 2017 году в ходе спецоперации установлена и пресечена деятельность международной наркогруппировки, в результате которой была остановлена автомашина жителя Ошской области "Б.М.Ш.", 1964 г.р. В ходе осмотра автомашины были обнаружены и изъяты наркотические средства "гашиш" общим весом 30 кг.

Однако, в ходе задержания последний скрылся в неизвестном направлении и по сегодняшний день скрывался от уголовного преследования.

В рамках досудебного производства Бекишов М.Ш. был водворен в СИЗО города Ош.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других членов наркогруппировки.


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URL: https://www.vb.kg/423274
Теги:
задержание, наркотики, Ош
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