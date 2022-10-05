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Таможенники пресекли ввоз товара стоимостью 247 тысяч сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Таможня "Баткен" пресекла ввоз контрабандного товара стоимостью 247 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе проведения плановых мероприятий в городе Кадамжай было остановлено и проверено автотранспортное средство марки "ДЭУ-Дамас" под управлением гражданина КР А.Б.Т.у.

При досмотре в салоне указанного автотранспортного средства обнаружен товар - марля в рулоне без соответствующих товарно-сопроводительных документов в таможенном отношении для дальнейшей реализации на таможенной территории ЕАЭС.

Общий вес груза составил 310 кг, а стоимость задержанного товара составила 247 000 сомов. По данному факту наложен и взыскан штраф в размере 60 000 сомов, возмещен ущерб на сумму 30 258 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/423275
Теги:
Баткенская область, контрабанда
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