ГКНБ: Пресечен канал незаконного сбыта ртути общим весом 200 кг

При попытке незаконного сбыта металлической ртути общим весом 200 кг по цене 100 долларов США за 1 кг, с поличным задержаны граждане Кыргызстана – "Б.Ж.К., 1965 г.р., "А.М.У.", 1981 г.р. и "А.у.Б.", 1995 г.р. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам следственно-оперативных мероприятий "А.М.У." и "А.у.Б.", в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных причастных лиц к хищению, транспортировке и сбыту сильно действующего ядовитого вещества.