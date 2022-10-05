Кыргызстан использует туристический сектор всего на 15 %

Для обсуждения вызовов и возможностей внедрения устойчивого производства и потребления в туристической отрасли Кыргызстана, 6 октября в Бишкеке проект ПЭРЭТО проводит семинар-обсуждение с участием ключевых участников туристического сектора: экспертов, министерств, банков, международных и туристических организаций и бизнес-ассоциаций. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"Согласно оценкам различных международных экспертов, в настоящее время туристический сектор страны использует всего около 15 % своего потенциала и ожидается, что ежегодный прирост составит 4,4 % до 2028 г.

Несмотря на благоприятный прогноз, к 2050 году энерго- и водопотребление, образование отходов и выбросы парниковых газов, как ожидается, вырастут на 150-250%. Такая ситуация противоречит повестке дня до 2030 года и, в частности, ЦУР 12 по обеспечению устойчивых моделей потребления и производства.

Кроме того, развитию сектора туризма в Кыргызстане препятствует ряд проблем, таких как неразвитость инфраструктуры и доступа, слабый маркетинг, ограниченный потенциал людских ресурсов и услуг, а также общая недостаточность государственной поддержки. Малые и средние предприятия, которые являются основным двигателем в секторе туризма, сталкиваются с трудностями, связанными с сохранением конкурентоспособности, ненадежным энерго- и водоснабжением, ограниченным охватом центральной канализации и сбором отходов. Изменение моделей производства и потребления, устранение связи между экономическим ростом, деградацией окружающей среды и истощением природных ресурсов – это задачи, которые требуют безотлагательного решения" - говорится в сообщении организаторов.