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Ректор Международного университета "Адам" поздравила педагогов с праздником

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- Бакыт Стамов
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Уважаемые коллеги! Ректорат Международного университета "Адам" сердечно поздравляет весь профессорско-преподавательский состав и педагогов Кыргызстана с замечательным праздником - Днём работников образования который все мы отмечаем сначала как ученики, а потом как родители. С особой теплотой и благодарностью к своим наставникам. Ваша работа не ограничивается преподаванием определённых дисциплин по большому счёту от вашего личного примера квалификации широкой эрудиции умения найти подход зависит будущее детей, а значит и будущее нашей страны. Вы выбрали профессию, которую нужно каждому человеку любой стране и всему миру вы открываете дорогу к своим ученикам и их достижениям, заботитесь об их развитии, учите думать, иметь собственную точку зрения отстаивать её и верить в себя, отвечать за свои поступки. Настоящий педагог не просто излагает факты он прививает интерес к знаниям и мотивирует своих воспитанников каждый день открывать для себя что-то новое, неизведанное. Желаем вам всем творческих удач на избранном пути, здоровья, счастья и успехов в учебном году.

От имени коллектива ректор Светлана Симбард


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URL: https://www.vb.kg/423287
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