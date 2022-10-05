Родители учеников АУВК № 23 поздравили учителей с праздником

Родители учеников школы – АУВК № 23 поздравили всех учителей и лично директора с профессиональным праздником - Днём учителя!

"Дорогие педагоги примите наши искренние поздравления с прекрасным профессиональным праздником! Желаем вам высоких успехов и больших достижений на столь ответственном профессиональном поприще, много здоровья, энтузиазма, неисчерпаемых сил и стремлений, интересных идей и творческих замыслов, взаимопонимания с коллегами и детьми, уважения и доброго настроения, живите в радости.

Велика и ответственна почётная ноша, которую вы несёте с достоинством и профессионализмом сквозь череду не простых лет. Учитель – это не просто призвание, это великая миссия которую вы целеустремлённо сознательно и преданно выполняете на земле беззаветно озаряя других светом мудрых знаний, накопленных мировым человечеством.

Спасибо вам Дорогие наши учителя!".