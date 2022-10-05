Погода
$ 81.63 - 82.63
€ 79.75 - 80.75

Родители учеников школы №47 поздравили учителей с праздником

103  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Родители учеников школы № 47 поздравили учителей с профессиональным праздником:

"Родительский комитет поздравляет замечательный коллектив учителей СШ № 47 и лично директора с прекрасным профессиональным праздником - Днём учителя! Желаем вам добрых и больших достижений на столь ответственной профессиональной ниве, крепкого здоровья, здорового энтузиазма, интересных и творческих проектов и идеи душевного равновесия. Нет слов, чтобы оценить сложность и важность вашей профессии заходя на рассвете в школьные классы, вы учите детей не только новым знаниям и навыкам, но и справедливости добру, умению видеть главное, развиваете стремление и познавать окружающий мир.

Бесконечно желаем вам профессиональных успехов, гордости за своих учеников, здоровья, любви и всех человеческих благ.

Спасибо вам дорогие учителя!".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423292
Теги:
школа, Бишкек, учителя
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  