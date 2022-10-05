Родители учеников школы №47 поздравили учителей с праздником

Родители учеников школы № 47 поздравили учителей с профессиональным праздником:

"Родительский комитет поздравляет замечательный коллектив учителей СШ № 47 и лично директора с прекрасным профессиональным праздником - Днём учителя! Желаем вам добрых и больших достижений на столь ответственной профессиональной ниве, крепкого здоровья, здорового энтузиазма, интересных и творческих проектов и идеи душевного равновесия. Нет слов, чтобы оценить сложность и важность вашей профессии заходя на рассвете в школьные классы, вы учите детей не только новым знаниям и навыкам, но и справедливости добру, умению видеть главное, развиваете стремление и познавать окружающий мир.

Бесконечно желаем вам профессиональных успехов, гордости за своих учеников, здоровья, любви и всех человеческих благ.

Спасибо вам дорогие учителя!".