Назначен ряд судей местных судов

Советом по делам правосудия КР внесено представление на имя президента Садыра Жапарова о назначении 7 кандидатов на вакантные должности судей местных судов Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Бишкек.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по семи кандидатам на должность судьи из предложенных.

Президент Садыр Жапаров издал указы о назначении судей для семи кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Нарынская область, Ат-Башинский районный суд - Шерипов Улан Турганбекович;

Иссык-Кульская область, Тонский районный суд - Талантбекова Аида Талантбековна;

Балыкчинский городской суд - Ысаков Элдияр Пазылович;

Таласская область, Кара-Бууринский районный суд - Асанова Элмира Орозобековна, Асилова Индира Ашимжановна;

Бишкек, Ленинский районный суд - Алиев Авчи Мустафаевич, Осмонов Баимбек Абдилакович.

Указы вступают в силу со дня подписания.