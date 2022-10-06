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Назначен ряд судей местных судов

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- Айжан Мамбеталиева
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Советом по делам правосудия КР внесено представление на имя президента Садыра Жапарова о назначении 7 кандидатов на вакантные должности судей местных судов Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областей и города Бишкек.

С учетом дополнительных материалов, представленных соответствующими государственными органами в отношении кандидатов, Глава государства согласился с рекомендациями Совета по семи кандидатам на должность судьи из предложенных.

Президент Садыр Жапаров издал указы о назначении судей для семи кандидатов, которые были направлены в следующие суды для исполнения судебных полномочий:

Нарынская область, Ат-Башинский районный суд - Шерипов Улан Турганбекович;

Иссык-Кульская область, Тонский районный суд - Талантбекова Аида Талантбековна;

Балыкчинский городской суд - Ысаков Элдияр Пазылович;

Таласская область, Кара-Бууринский районный суд - Асанова Элмира Орозобековна, Асилова Индира Ашимжановна;

Бишкек, Ленинский районный суд - Алиев Авчи Мустафаевич, Осмонов Баимбек Абдилакович.

Указы вступают в силу со дня подписания.


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URL: https://www.vb.kg/423300
Теги:
назначение, президент, суд, судья, Кыргызстан
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