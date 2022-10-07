Дезертиры оказались не дезертирами

Бишкекский городской суд в качестве апелляционной инстанции рассмотрел уголовное дело 22-летнего А. Д. Органами следствия он обвинялся в дезертирстве. Будучи зачислен курсантом военной академии связи Министерства обороны РФ, являясь по своему статусу военнослужащим контрактной службы, "встал на путь нарушения военной присяги и требований воинских уставов и уклонения от военной службы".

А.Д. и еще несколько военнослужащих из Кыргызстана от Пограничной службы ГКНБ КР были направлены для обучения в военную академию связи Российской Федерации. Согласно отпускному билету курсанту Д.А. был предоставлен каникулярный отпуск с 23 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Однако после отпуска курсант в академию не вернулся. Сообщил полковнику Б.Б., что отказывается от дальнейшей учебы и службы в академии связи МО РФ, потому что над ним издевается старшекурсник.

Сначала это уголовное дело рассмотрел Первомайский районный суд, который вынес в отношении Д.А. оправдательный приговор. На заседании суда апелляционной инстанции подсудимый рассказал подробности.

В сентябре прошлого года он поступил в Военную академию связи РФ им. Буденного города Санкт-Петербург. Прибыв в академию, он и другие молодые курсанты столкнулись с неуставными отношениями со стороны старшего курса, а именно четверокурсника-земляка М.у.Ы., который начал оказывать на них психологическое и физическое давление. Натравливал на них других курсантов, которые вновь прибывших беспричинно избивали. Заставлял младших писать за него конспекты, а сам в это время спал и не ходил на учебу. Забирал телефоны, заставлял каждый день мыть полы и чистить уборную, при этом специально мусорил там, где только что помыли, и требовал, чтобы перемывали.

Дальше – больше. М.у.Ы. наряжал курсантов первого курса в женскую одежду, заставлял петь и танцевать, снимая все это на видео и выкладывая в интернет.

А.Д. с товарищами пробовали обратиться к руководству на месте, но результата это не принесло: руководство поручило расследование и разбирательство самим старшекурсникам, которые еще сильнее стали над ними издеваться и называть стукачами.

Никто из родственников о происходящем не знал. Только мама одного из курсантов спрашивала сына, не обижают ли его в академии. Оказывается, ей звонил полковник Б.Б. и спрашивал, не жаловался ли ей сын на какие-нибудь неуставные отношения.

Прибыв в каникулярный отпуск, курсанты обратились к этому полковнику, но тот был в командировке и отправил их в центральный аппарат, где обещали во всем разобраться и наказать виновных. А.Д. же с товарищами попросили никуда не уезжать до окончания служебного расследования. Те и ждали. Потому и не вернулись вовремя на место учебы.

До сегодняшнего дня "дезертиры" числятся в академии, приказа об отчислении пока не было. Более того, курсанты первого курса им сообщили, что их фамилии озвучиваются при построении. Лично А.Д., по его словам, готов продолжить обучение в Санкт-Петербурге, но только после того, как там наведут порядок и разберутся с дедовщиной.

Записи в служебной карточке Д.А. свидетельствуют о том, что во время недолгого обучения в академии он показал себя с хорошей стороны. В сентябре прошлого года получил благодарность за образцовый внутренний порядок на закрепленной территории, а в ноябре - за старание и разумную инициативу при несении службы в суточном наряде по курсу. Взысканий за время обучения не имеет.

Российская военная академия, куда обратились из Бишкека с просьбой разобраться и наказать М.у.Ы., никакого расследования толком не провела. Главной целью, похоже, было не устранить дедовщину, а сделать так, чтобы никто о ней не знал. Потому и обвинили курсантов первого курса в дезертирстве – якобы беспричинном, на пустом месте.

Бишкекский городской суд оставил в силе оправдательный приговор суда Первомайского района