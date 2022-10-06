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Кыргызстан и Республика Корея будут развивать отношения во всех сферах

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 6 октября, в городе Сеуле под председательством министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева проходит 5-е заседание межправительственной кыргызско-корейской Комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на заседании обсуждаются вопросы о текущем состоянии экономического сотрудничества двух стран, а также перспективные направления взаимодействия Кыргызской Республики и Республики Корея.

Сторонами рассматриваются вопросы дальнейшего развития торгово-экономических отношений посредством реализации в Кыргызстане инфраструктурных и социальных проектов, проектов грантовой и технической помощи, налаживания прямого авиасообщения, проведения бизнес-форумов и бизнес-миссий, участия корейской стороны в цифровой трансформации республики, сотрудничества по линии "зеленой" экономики, промышленности, энергетики, туризма, культуры, спорта.

Также стороны достигли договоренности развивать двусторонние отношения в сфере окружающей среды, здравоохранения, образования, инноваций, развития регионов, налогового администрирования, молодежной политики, почты, сельского хозяйства и т.д.


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URL: https://www.vb.kg/423314
Теги:
Южная Корея, сотрудничество, Кыргызстан
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