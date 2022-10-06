В ГСИН рассказали, как идет строительство больницы в колонии №31

В ведомстве сообщают, что на территории учреждения №31 в селе Молдовановка Чуйской области продолжается возведение центральной больницы Службы исполнения наказаний Минюста КР.

Как рассказал начальник этого грандиозного медицинского центра, лейтенант внутренней службы Азиз Аалиев, в новом объекте предусмотрено 275 койко-мест. В больнице, которая будет с нуля оснащена самым современным оборудованием, появятся несколько подразделений. Это хирургическое отделение с операционным блоком, терапевтическое отделение, а также психоневрологическое и наркологическое.

Также на обширной территории больничного комплекса располагаются три здания: ЦСО (Централизованное стерилизационное отделение), мощная котельная и пищеблок. Причем последний объект уже практически готов к эксплуатации.