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В ГСИН рассказали, как идет строительство больницы в колонии №31

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- Айжан Мамбеталиева
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В ведомстве сообщают, что на территории учреждения №31 в селе Молдовановка Чуйской области продолжается возведение центральной больницы Службы исполнения наказаний Минюста КР.

Как рассказал начальник этого грандиозного медицинского центра, лейтенант внутренней службы Азиз Аалиев, в новом объекте предусмотрено 275 койко-мест. В больнице, которая будет с нуля оснащена самым современным оборудованием, появятся несколько подразделений. Это хирургическое отделение с операционным блоком, терапевтическое отделение, а также психоневрологическое и наркологическое.

Также на обширной территории больничного комплекса располагаются три здания: ЦСО (Централизованное стерилизационное отделение), мощная котельная и пищеблок. Причем последний объект уже практически готов к эксплуатации.


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URL: https://www.vb.kg/423317
Теги:
ГСИН, колонии, Кыргызстан, больница
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