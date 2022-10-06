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Прошел образовательный лагерь по медиаграмотности для учащихся медресе

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- Назгуль Абдыразакова
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На Иссык-Куле прошел образовательный лагерь Media Station по медиаграмотности для учащихся медресе и Исламского университета Кыргызстана. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По данным, 50 участников из 10 мусульманских учебных заведений Чуйской области и города Бишкека собрались, чтобы изучать основы медиаграмотности, критического мышления, правильного использования интернет-ресурсов, демократии и свободы слова.

Директор общественного фонда "Медиа сабак" Айчурек Усупбаева отметила, что это очень важный проект не только в рамках Кыргызстана, но и для всего региона. По её словам, участники смогли раскрыть свой потенциал и творческие способности, обрели уверенность и смелость в самовыражении. Для информации, образовательный лагерь Media Station проводится для старшеклассников со всех регионов Кыргызстана на Иссык-Куле с 2017 года на бесплатной основе. Многие из выпускников реализовали проекты и провели тренинги в своих сообществах.

Программа лагеря для учащихся медресе состояла из утренних тренингов и вечерних студий "Мультимедиа" и "Онлайн-медиа". В течение всей недели участники изучали такие темы, как фейки, пропаганда, нетикет, кибербезопасность, а в студиях учились снимать на камеру, делать монтаж, обрабатывать фотографии, пользоваться техникой, а также выступать перед публикой, преодолевать свои страхи. Были приглашены представители ЦИК. Участники провели выборы президента лагеря в реальных условиях с использованием АСУ.

"Я не ожидал стать президентом лагеря, потому что не думал, что за меня проголосуют другие команды. Но тренеры подготовили нас, подсказали, как надо выступать, представлять себя и свою программу. Я изнутри увидел, как проводятся выборы, как работает медиа, как готовятся кандидаты. Это очень крутой опыт! Я очень рад быть частью такого классного лагеря, и я обязательно поделюсь со своими знаниями с другими", – сказал Данияр Узакбаев, команда Green Life.


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URL: https://www.vb.kg/423318
Теги:
Иссык-Кульская область, молодежь, СМИ
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