Чуйский областной театр открывает сезон комедией о Шаршене Термечикове

7 октября 2022 года на сцене республиканского ТЮЗ Чуйский областной театр открывает новый, 31-й по счёту театральный сезон комедией о видном деятеле национального искусства, великом артисте комического характера Шаршене Термечикове. Кстати, театр с самого начала носит его имя.

Постановку по пьесе народного поэта республики, драматурга Жалиля Садыкова осуществил несколько лет тому назад, а в этом году переработал с участием талантливых молодых актёров, заслуженный артист Кыргызстана, художественный руководитель театра Оросбек Айдаров.

8 октября ЧОТ в рамках открытия сезона также покажет зрителям дебютную работу в качестве режиссера Санжара Сабыржанова "Кара чапан" ("Черная бурка"). Автор пьесы-притчи –Георгий Хугаев, современный осетинский писатель.