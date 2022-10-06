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В Санкт-Петербурге 27 кыргызстанцев доставлены в больницу с отравлением

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- Жан Алиев
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Пресс-служба Министерства иностранных дел сообщает, что, согласно информации канцелярии посольства КР в РФ в городе Санкт-Петербурге, граждане Кыргызстана, предварительно в количество 27 человек, прибыли для осуществления строительных работ в Лахта-центре.

Работодателями в Российской Федерации ООО "Прайдекс" гражданам Кыргызской Республики было предоставлено общежитие и 3-разовое питание.

В настоящее время указанные граждане находятся в Клинической инфекционной больнице имени С.П.Боткина. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное. Проводится проверка со стороны Роспотребнадзора, взяты пробы воды и пищи.

Сотрудники канцелярии посольства КР в РФ в Санкт-Петербурге выясняют все обстоятельства данного происшествия.


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URL: https://www.vb.kg/423321
Теги:
МИД, отравление, посольство, Россия, Кыргызстан
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