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В Минтруда опровергли слова депутата Надиры Нарматовой

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- Бактыгуль Акжолова
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В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР опровергли слова депутата Надиры Нарматовой, которая на заседании ЖК подняла вопрос выплат пособий семьям трудовых мигрантов.

Напомним, народная избранница Надира Нарматова заявила, что как только в Кыргызстане кто-то из семьи уезжает за границу, выплата пособий прекращается.

"Это неправильно, ведь неизвестно, когда мигрант осядет, устроится на работу и начнет помогать семье. Эта норма должна быть утверждена законом", - сказала Надира Нарматова.

В ведомстве пояснили редакции vb.kg, что депутат неправа.

"Выплата пособий семье мигрантов не приостанавливаются. Семья продолжает получать пособие. В то же время выезжает комиссия и проверяет ее доход и если семья не имеет средств к существованию, то она продолжает получать помощь от государства в виде пособия", - рассказали в министерстве.


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URL: https://www.vb.kg/423327
Теги:
Надира Нарматова, трудовая миграция, Жогорку Кенеш, семья, выплаты
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