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Число раненых в результате землетрясения в Иране выросло до 1127 человек

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В результате землетрясения, произошедшего в городе Хой иранской провинции? Западный Азербайджан? утром 5 октября 1127 человек получили ранения разной степени тяжести.

Пресс-секретарь Агентства по чрезвычайным ситуациям Ирана Муджтеба Халиди в интервью иранскому государственному телевидению заявил, что в результате землетрясения в провинции Западный Азербайджан 1127 человек получили ранения.

Халиди уточнил, что 111 раненых находятся в больницах Хойа, 5 - в Сельмаса.

71 человек перенес операцию и один человек находится в реанимации.

По его словам, полностью разрушено 50 домов, частично повреждено более 500 зданий.

Ранее гостелевидение Исламской Республики сообщало, что толчки зафиксированы в городе Хой, недалеко от границы с Турцией, в 03.51 по местному времени.

Согласно информации на сайте управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), эпицентр землетрясения находился примерно в 62 километрах от района Башкале в Ване.

Пользователи социальных сетей сообщают, что землетрясение также ощущалось в турецких провинциях Ван и Хаккари.

Источник: Анадолу


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URL: https://www.vb.kg/423328
Теги:
землетрясение, Иран
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