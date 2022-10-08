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В Бишкеке состоится конкурс русского романса "Среднеазиатская романсиада"

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- Назгуль Абдыразакова
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20 октября в 11.00 в Малахитовом зале Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева состоится VI Международный конкурс молодых исполнителей русского романса "Среднеазиатская романсиада". Об этом сообщает представительство Россотрудничества в Кыргызстане.

По его данным, в конкурсе примут участие студенты творческих вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и музыкальных школ, и просто любители русского романса из стран Центральной Азии.

Конкурс включен в программу XXVI Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада-2022". Победители "Среднеазиатской романсиады" примут участие в финале московской "Романсиады" в декабре 2022 года.

В международный состав жюри конкурса в Бишкеке вошли заслуженная артистка России, заслуженный деятель искусств России Галина Преображенская, заслуженная артистка России, солистка Большого театра России Марина Шутова, народный артист Узбекистана Авазхон Раджабов, заслуженная артистка Дагестана Наталья Манулик, ведущий солист Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая Эмиль Сакавов, ведущий солист Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. Сац Сергей Петрищев, ведущий солист "Петербург-концерта" Сергей Зыков и генеральный директор Кыргызского национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева Алмазбек Истамбаев.

Вход на конкурсные прослушивания свободный.


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URL: https://www.vb.kg/423330
Теги:
концерт, Россия, Кыргызстан
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