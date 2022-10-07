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Выявлен факт незаконной выдачи 2 дипломов в городе Кара-Куль

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Прокуратурой города Кара-Куль Джалал-Абадской области проведена проверка в одном из учебных заведений города Кара-Куль, по результатам которой выявлены факты служебного подлога со стороны ответственных должностных лиц указанного учебного заведения, которые из личной заинтересованности и получения выгоды при обучении студентов внесли заведомо ложные сведения в официальные документы. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным пресс-службы, при приеме абитуриентов на 2021-2022 учебный год в данном учебном заведении наряду с другими поступившими абитуриентами приказом директора лицея двое студентов дневного отделения одного из университетов города Бишкек зачислены студентами дневного отделения лицея со сроком обучения 10 месяцев.

"Однако, несмотря на то, что зачисленные два студента учатся в очном отделении другого университета, находящегося в г. Бишкек, ответственные лица учебного заведения вносили заведомо ложные сведения в официальные документы, а именно о посещении занятий, проставление оценок в журнале группы и об успешном прохождении практических занятий.

В результате вышеуказанных преступных действий, на основании решения экзаменационной комиссии Министерством образования и науки Кыргызской Республики двум студентам незаконно выданы 2 диплома государственного образца об окончании очной формы обучения.

По данному факту прокуратурой города Кара-Куль возбуждено уголовное дело по статье 346 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование".


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URL: https://www.vb.kg/423337
Теги:
Генеральная прокуратура, Кыргызстан, поддельный диплом
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