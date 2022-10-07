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В Оше началась реконструкция аллеи имени Жолона Мамытова

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше идет активная работа по реконструкции аллеи имени Жолона Мамытова. Об этом сообщает пресс-служба ошской мэрии.

По ее данным, глава города Ош Алмаз Мамбетов ознакомился с работами по реконструкции данной аллеи, поручив уделить особое внимание качеству проводимых работ. Общая площадь аллеи составляет 70 соток.

Согласно проекту здесь планируется строительство детских площадок, спортивных объектов, установка современных систем освещения и мест для отдыха горожан. Также будут проведены работы по озеленению и благоустройству территории.

Завершение работы и сдача в эксплуатацию запланирована на конец ноября.


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URL: https://www.vb.kg/423341
Теги:
Ош, реконструкция, парк
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