Педагог из Кыргызстана заняла первое место на международном фестивале

Директор детского сада №3 г. Бишкек Салтанат Кеңешчоро кызы завоевала первое место на II международном фестивале педагогического мастерства, который проводится в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, Салтанат Кеңешчоро кызы получила путёвку на II международный фестиваль педагогического мастерства в заочном этапе, который проводился министерством образования и науки Казахстана с марта до июня.

Также на этом фестивале педагог из Кыргызстана Медведева Марина Витальевна заняла 2 место.

Как отмечает ведомство, в Астане в настоящее время проходит VII съезд учителей и работников образования на тему "Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период".

51 представитель Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана участвовал в фестивале.