Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 79.75 - 80.75

Педагог из Кыргызстана заняла первое место на международном фестивале

167  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Директор детского сада №3 г. Бишкек Салтанат Кеңешчоро кызы завоевала первое место на II международном фестивале педагогического мастерства, который проводится в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, Салтанат Кеңешчоро кызы получила путёвку на II международный фестиваль педагогического мастерства в заочном этапе, который проводился министерством образования и науки Казахстана с марта до июня.

Также на этом фестивале педагог из Кыргызстана Медведева Марина Витальевна заняла 2 место.

Как отмечает ведомство, в Астане в настоящее время проходит VII съезд учителей и работников образования на тему "Образование Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформация образовательного процесса в постпандемийный период".

51 представитель Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана участвовал в фестивале.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423342
Теги:
Министерство образования, фестиваль, учителя
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  