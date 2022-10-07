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Сүйүнбек Касмамбетов передаст Путину поздравление от президента Кыргызстана

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- Бакыт Басарбек
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Ввиду рабочего графика президент КР Садыр Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Об этом редакции vb.kg сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.

По его словам, для передачи президентского послания с поздравлениями по случаю 70-летия президента России Владимира Путина от кыргызской стороны направлен Государственный секретарь Сүйүнбек Касмамбетов.

Напомним, сегодня в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров стран СНГ. Также президенты стран СНГ поздравят Владимира Путина с юбилеем.


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URL: https://www.vb.kg/423343
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, Кыргызстан
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