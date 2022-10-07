Прогноз погоды на 8 и 9 октября

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 8 по 9 октября.
Бишкек
8 октября
Ночь 9 … 11 °C День 23 … 25 °C
9 октября
Ночь 8 … 10 °C День 19 … 21 °C
Ош
8 октября
Ночь 11 … 13 °C День 25 … 27 °C
[b]9 октября[/b]
Ночь 9 … 11 °C День 23 … 25 °C
Чолпон-Ата
8 октября
Ночь 7 … 9 °C День 15 … 17 °C
9 октября
Ночь 6 … 8 °C День 15 … 17 °C
Нарын
8 октября
Ночь 3 … 5 °C День 17 … 19 °C
9 октября
Ночь 3 … 5 °C День 17 … 19 °C
Талас
8 октября
Ночь 3 … 5 °C День 20 … 22 °C
9 октября
Ночь 3 … 5 °C День 16 … 18 °C