Прогноз погоды на 8 и 9 октября

В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 8 по 9 октября.

Бишкек

8 октября

Ночь 9 … 11 °C День 23 … 25 °C

9 октября

Ночь 8 … 10 °C День 19 … 21 °C

Ош

8 октября

Ночь 11 … 13 °C День 25 … 27 °C

[b]9 октября[/b]

Ночь 9 … 11 °C День 23 … 25 °C

Чолпон-Ата

8 октября

Ночь 7 … 9 °C День 15 … 17 °C

9 октября

Ночь 6 … 8 °C День 15 … 17 °C

Нарын

8 октября

Ночь 3 … 5 °C День 17 … 19 °C

9 октября

Ночь 3 … 5 °C День 17 … 19 °C

Талас

8 октября

Ночь 3 … 5 °C День 20 … 22 °C

9 октября

Ночь 3 … 5 °C День 16 … 18 °C