Итальянские бизнесмены проявляют интерес к Кыргызстану

В Торгово-промышленной палате состоялся бизнес-форум с участием компаний из Италии, представляющие округ Барбаджа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в состав итальянской делегации вошли представители компаний представляющие различные направления, такие как: сельское хозяйство, гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии, компании легкой промышленности, а также гостиничного бизнеса и туризма. Одна из миссий бизнесменов Италии - наладить экспорт сухофруктов, медовой продукции и орехов из Кыргызстана, а также большой интерес проявлен в сотрудничестве в сфере туризма.

В рамках официальной части между Торгово-промышленной палатой и округом Барбаджа (Италия), представленный Фондом "Сельскохозяйственного округа Барбаджа" был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Как отметил президент ТПП Шаршекеев, данный документ предполагает открытие новых возможностей для бизнеса двух стран:

"Бизнес может смело работать тогда, когда открываются определенные ворота, как, например, подписание этого документа. Это положит начало более тесному сотрудничеству между бизнесменами Италии и Кыргызстана, а также продвижению кыргызской продукции в Италии, - отметил он.

В свою очередь г-н Эфисио Арбау, председатель Фонда, оценил стремление кыргызстанских бизнесменов обучаться и открываться новым возможностям.

Итальянская делегация озвучила намерение оказать содействие компаниям и предпринимателям республики в обучении производства сыра из козьего молока, отвечающим мировым стандартам.

После завершения официальной части, состоялась биржа контактов, где предприниматели двух стран смогли в более узком кругу обсудить потенциальное сотрудничество. Отечественные деловые круги выразили активную заинтересованность в обмене опытом по использованию возобновляемых источников энергии в строительстве, улучшении качества молочной продукции, а также сотрудничестве в туристической отрасли. Кроме того, ТПП организовал итальянской делегации выездную встречу на молочное предприятие в Чуйской области.