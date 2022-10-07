Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 79.75 - 80.75

В аппарате омбудсмена обсудили риски статьи о возбуждении вражды

73  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Институт омбудсмена совместно Институтом Медиа Полиси провели экспертные обсуждения по поводу рисков статьи 330 УК КР (возбуждение вражды).

В обсуждении участвовали представители отдела Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Судебно-экспертной службы Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, юристы, правозащитники, эксперты-лингвисты и другие специалисты.

Мероприятие было организовано связи с тенденцией увеличения количества уголовных дел по данной статье. Привлекать к ответственности стали журналистов, активистов, блогеров и пользователей соцсетей, которые критикуют власть или высказывают свое мнение. Юрист Института Медиа Полиси (ИМП) Нурбек Сыдыков в своей презентации подробно рассказал об изменении уголовной ответственности за возбуждение вражды. Юрист отметил, что ранее благодаря работе ИМП с профильными комитетами ЖК, Генеральной прокуратурой, Аппаратом Омбудсмена удалось изменить эту статью. Появилось наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч сомов либо наказание до 5 лет лишения свободы. Однако нет четкого определения: за что наказывают штрафом, а за что - лишением свободы.

В данной статье и штраф и лишение свободы относятся к категории уголовной ответственности. В связи с этим участники согласились с мнением о целесообразности инициирования внесений изменений в часть 2 статьи 82 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусмотрев возможность освобождения от наказания с применением пробационного надзора за совершение преступлений, предусмотренных статьей 330 УК КР. Также, в ходе экспертных обсуждений пришли обсуждался вопрос целесообразности разработки и внедрения механизма предупреждения лиц прежде чем привлекать их к уголовной ответственности за действия предусмотренные статьей 330 УК КР. У членов экспертных обсуждений получила поддержку инициатива о целесообразности принятия постановления пленума Верховного суда по вопросам привлечения к уголовной ответственности лиц, за совершение преступлений предусмотренных статьей 330 УК КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423354
Теги:
омбудсмен, права человека, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  