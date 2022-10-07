В аппарате омбудсмена обсудили риски статьи о возбуждении вражды

Институт омбудсмена совместно Институтом Медиа Полиси провели экспертные обсуждения по поводу рисков статьи 330 УК КР (возбуждение вражды).

В обсуждении участвовали представители отдела Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша, Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Судебно-экспертной службы Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, юристы, правозащитники, эксперты-лингвисты и другие специалисты.

Мероприятие было организовано связи с тенденцией увеличения количества уголовных дел по данной статье. Привлекать к ответственности стали журналистов, активистов, блогеров и пользователей соцсетей, которые критикуют власть или высказывают свое мнение. Юрист Института Медиа Полиси (ИМП) Нурбек Сыдыков в своей презентации подробно рассказал об изменении уголовной ответственности за возбуждение вражды. Юрист отметил, что ранее благодаря работе ИМП с профильными комитетами ЖК, Генеральной прокуратурой, Аппаратом Омбудсмена удалось изменить эту статью. Появилось наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 200 тысяч сомов либо наказание до 5 лет лишения свободы. Однако нет четкого определения: за что наказывают штрафом, а за что - лишением свободы.

В данной статье и штраф и лишение свободы относятся к категории уголовной ответственности. В связи с этим участники согласились с мнением о целесообразности инициирования внесений изменений в часть 2 статьи 82 Уголовного кодекса Кыргызской Республики предусмотрев возможность освобождения от наказания с применением пробационного надзора за совершение преступлений, предусмотренных статьей 330 УК КР. Также, в ходе экспертных обсуждений пришли обсуждался вопрос целесообразности разработки и внедрения механизма предупреждения лиц прежде чем привлекать их к уголовной ответственности за действия предусмотренные статьей 330 УК КР. У членов экспертных обсуждений получила поддержку инициатива о целесообразности принятия постановления пленума Верховного суда по вопросам привлечения к уголовной ответственности лиц, за совершение преступлений предусмотренных статьей 330 УК КР.