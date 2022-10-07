Министр предложил корейской компании организовать сборку медоборудования

Сегодня состоялась встреча министра экономики и коммерции Данияра Амангельдиева с вице-министром торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Жонг Дэ Жин в рамках пребывания министра в городе Сеул для проведения 5-го заседания кыргызско-корейской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, Амангельдиев отметил, что на сегодняшний день в республике большое внимание уделяется созданию сборочных производств и локализации иностранных предприятий с использованием отечественных материалов в производственно-технологический процесс. Также отметил, что для становления автомобилестроительной отрасли республики необходимы инвестиции, что послужит основой для ее оживления и выпуска импортозамещающей продукции, в связи с чем выразил заинтересованность в привлечении корейских инвестиций в экономику республики. Министр заверил, что Правительством Кыргызской Республики проводится и далее будет продолжена работа по улучшению инвестиционного климата.

Министр предложил реализацию ряда направлений сотрудничества в сфере промышленности, в том числе совместную сборку по производству медицинского оборудования, зарядных кабелей и устройств для электромобилей, реализацию "зеленых" проектов по линии ОАО "Кыргызиндустрия", поставку и сборку электромобилей и легких коммерческих грузовых автомобилей на электрической тяге.

Амангельдиев также предложил рассмотреть возможность реализации проекта создания кыргызско-корейского центра сотрудничества по цифровым технологиям текстильного производства.

Корейская сторона отметила успешный ход сотрудничества в области легкой промышленности, предложила развивать взаимодействие в рамках свободных экономических зон.