Предотвращен переброс запрещенных веществ на территорию спецучреждения

В рамках региональной операции "Рефлекс" по противодействию распространения новых психоактивных веществ и других синтетических наркотиков сотрудниками учреждения №3 Службы исполнения наказаний Минюста КР, расположенного в селе Новопокровка, совместно с сотрудниками СБНОН ОВД Ысык-Атинского района и СБНОН по Чуйской области была пресечена очередная попытка переброса запрещенных предметов на территорию исправительного учреждения.

В результате проведенных упреждающих оперативно-розыскных мероприятий при попытке переброса с южной стороны учреждения был задержан гражданин Т.Д.Д., 1998 г.р., который намеревался перебросить 3 свертка, обернутых скотчем, с содержимым веществом темно-зеленого цвета со специфическим запахом конопли, похожим на гашиш, общий вес которого составил 1 кг 125 граммов.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области, куда были переданы задержанный и собранные материалы для проведения дальнейшего расследования.