Погода
$ 81.57 - 82.57
€ 79.75 - 80.75

Введены ограничения на КПП "Достук-автодорожный"

198  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

7 октября в пункте пропуска "Достук-автодорожный" введены ограничения на выезд граждан из Кыргызстана в Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, в связи с завершением капитального строительства и проведением в эти дни ремонта зданий в пункте пропуска "Достук-автодорожный" на выезд из Кыргызстана функционируют 4 кабины паспортного контроля, в связи, с чем ожидаемы скопления лиц и транспортных средств.

Таким образом, в течение дня пункт пропуска "Достук-автодорожный" будет работать ограниченном режиме.

Ведомство призывает граждан отнестись с пониманием к возникшей ситуации и планировать маршрут заранее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423364
Теги:
граница, ремонт, Узбекистан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  