Введены ограничения на КПП "Достук-автодорожный"

7 октября в пункте пропуска "Достук-автодорожный" введены ограничения на выезд граждан из Кыргызстана в Республику Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, в связи с завершением капитального строительства и проведением в эти дни ремонта зданий в пункте пропуска "Достук-автодорожный" на выезд из Кыргызстана функционируют 4 кабины паспортного контроля, в связи, с чем ожидаемы скопления лиц и транспортных средств.

Таким образом, в течение дня пункт пропуска "Достук-автодорожный" будет работать ограниченном режиме.

Ведомство призывает граждан отнестись с пониманием к возникшей ситуации и планировать маршрут заранее.