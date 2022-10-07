Любимые зрителями: четыре культовых сериала обязательные к просмотру

На выбор зрителя предлагается четыре сериала разного жанра: ситуационная комедия, мелодрама с юмористическим уклоном, детективная лента и шпионский сериал из жизни агентов ФБР. Это легендарные многосерийные фильмы, которые с удовольствием смотрят и пересматривают не один раз. Присоединяйтесь к поклонникам культовых сериалов.

Теория большого взрыва

В сериале "Теория большого взрыва" https://www.ivi.ru/watch/teoria_bolshogo_vzryva два гения в области физических наук, два молодых парня Леонард и Шелдон способны реализовать любую недостижимую идею, от которой отказываются другие ученые. Но в быту они ведут себя как слепые котята. Им непросто общаться с другими людьми, а особенно сложно наладить отношения с представительницами прекрасной половины человечества. Но помимо научных задач талантливым физикам все-таки приходится решать и бытовые проблемы. А такие не от мира сего индивидуумы обязательно попадают в курьезные ситуации, порой трагичные, но при этом невероятно смешные. Друзья-ученые всеми силами пытаются наладить личную жизнь. Удастся ли им найти любовь, станет известно зрителям, посмотревшим этот веселый сериал.

Отчаянные домохозяйки

Место действия сериала "Отчаянные домохозяйки" https://www.ivi.ru/watch/otchayannye_domohozyayki - выдуманный сценаристами американский городок Фэйрвью с образцовыми семьями. Неожиданно одна из жительниц, Мэри Элис Янг, покончила с собой, и ее четыре подруги-домохозяйки начали выяснять, что стало причиной такого поступка. Дух Янг следит за их жизнью, проблемами, тайнами, отчаянным поиском личного счастья, и зритель глазами Мэри Элис наблюдает за событиями, происходящими в городке. А подруги-то далеко не безупречны и что-то скрывают, хотя окружающие этого не замечают. В сериале показаны ситуации, которые близки, понятны и знакомы зрителям, и в ироничной манере раскрыты семейные проблемы. Создатели приподнимают занавес красивой супружеской жизни и показывают ее безо всяких прикрас.

Доктор Хэрроу

Герой сериала - судмедэксперт Даниэл Хэрроу, работающий в Институте судебной медицины. Завидная наблюдательность помогает ему замечать детали, пропущенные коллегами. Благодаря его выводам о причинах смерти жертвы полиция распутывает самые сложные преступления. Но у гениального патологоанатома есть и отрицательные качества: он лезет в дела сыщиков, начинает свои расследования и способен нарушить любые правила в целях достижения успеха в работе. К тому же у него обнаруживается скелет в шкафу. Мрачная тайна становится угрозой для самого Дэниэла и его семьи, хотя с женой он разошелся уже давно. Раскроет ли Хэрроу свой секрет, зритель узнает, посмотрев сериал, эпизоды которого держат в напряжении до финальных кадров.

База Куантико

События сериала разворачиваются в учебном центре ФБР в городе Куантико. На базе собираются стажеры - талантливые студенты. Компания весьма разношерстная: израильтянин нетрадиционной ориентации, девушка-мусульманка, скрывающая свои религиозные предпочтения, сын олигарха и другие молодые люди со своими проблемами и секретами. Курс обучения еще не закончен, как случается страшная трагедия - крупнейший теракт, сопоставимый с катастрофой 11 сентября. При выяснении обстоятельств события следователи приходят к выводу, что участником подготовки теракта был один из агентов-новобранцев. Переплетая прошлое студентов и настоящее время, сценаристы показывают зрителю детективно-расследовательское шоу.

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.