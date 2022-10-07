Жители Лебединовки пожаловались на частые отключения воды

В редакцию vb.kg обратились жители села Лебединовка Аламудунского района Чуйской области, которые жалуются на постоянные отключения воды, при этом, без всяких предупреждений.

По их словам, обеспечивает водой жителей села сельская общественная организация потребителей питьевой воды "Водник-Суу" (СООППВ "Водник-Суу").

"Отключать воду стали чуть ли не каждый день либо через день, но очень часто и это длится уже второй месяц. Главное хотя бы предупреждали, а то живем как в лотерее, повезет сегодня или нет", - сказали жители села.