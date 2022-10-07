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Удовиченко: Россия продолжит оказывать максимальное содействие производству

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- Виктория Гунгер
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В этих непростых условиях российская сторона будет и впредь оказывать максимальное содействие развитию промышленного и аграрного производства Кыргызстана с тем, чтобы жизнь людей развивалась в благоприятных условиях. Об этом в рамках пресс-тура в Баткенскую область сообщил посол РФ в КР Николай Удовиченко.

Он отметил, что благодаря финансовым возможностям РКФР, который полностью создавался за счет российских средств, удалось ввести ряд важных для страны производств.

"Это и цементная, и возрожденная сахарная промышленность и ряд других производств. Особое внимание мы уделяем Баткенской области. Здесь работают и другие наши программы. Например, мы обеспечили горячим питание более 30 школ области Также поддерживаем все усилия, которые прилагают власти КР для развития Батенского региона", - подчеркнул Удовиченко.


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URL: https://www.vb.kg/423373
Теги:
Баткенская область, посольство, Россия, Помощь
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